Divinity: Original Sin 2: Early-Access-Version veröffentlicht; Details zum Umfang - 4Players.de

KaioShinDE schrieb am 16.09.2016 um 09:49 Uhr

Was EA allgemein bringt ist schon klar, ich finde nur dass es bei so einem Spiel wie Divinity wenig seiner Stärken ausspielen kann. Bei einem OpenWorld Surival Dingsbums zB was es zuhauf in EA gibt kann man immer schonmal losspielen und erlebt live mit wie das Spiel langsam um Elemente und Mechaniken erweitert wird, und es ist sicher auch noch möglich dass elementare Mechaniken umgekrempelt werden. Davon abgesehen ist der 10. Spieldurchlauf vermutlich noch ähnlich gut wie der erste weil sich dass Spielerlebnis ja von selbst konfiguriert (doof ausgedrückt aber ich denke ist klar was ich meine).

Dagegen haben wir halt ein Divinity. Die Mechaniken werden vom Vorgänger übernommen sein und nur punktuell verfeinert. An der Balance der Quests wird noch geschraubt, aber letztlich ist jede Quest die man in der EA Phase spielt dann fürs Release einfach gespoilert und es wird beim dritten oder vierten mal nur bedingt spannender (beim zweiten mal probiert man evtl noch andere Entscheidungen aus, aber das sind Wassertropfen im Ocean). Die Story ist dann auch eh gespoilert aber da gibts in den ersten 25% des Spiels vermutlich eh noch nichts wichtiges (Es sei denn sie haben sich die Kritik von Teil 1 an der Stelle zu Herzen genommen).

Also ja die Argumente Vorbestellung und Fanboytum sind natürlich immer da, aber eine EA Phase inhaltlich für dieses Spiel ist für mich nicht sinnvoll. Dennoch will ich natürlich niemanden davon abhalten. Ich freue mich riesig aufs Spiel. Aber dann erst im Januar ;) (Ich bin froh dass es wenigstens nicht noch ein Jahr dauert bis es richtig losgeht).