Divinity: Original Sin 2: Split-Screen, Controller-Unterstützung, Skill Crafting und mehr - 4Players.de

Skill Crafting: Spieler können durch das Kombinieren von Büchern neue Fähigkeiten erlangen. Kombiniert man beispielsweise Feuer und Nekromantie-Bücher, lässt sich eine Fähigkeit erschaffen, die Leichen explodieren lässt.

Ghost Talking: Aus Versehen einen wichtigen Charakter umgebracht? Dann lässt sich nun die Kraft der Source Fähigkeiten nutzen, um zu den Geistern zu sprechen (Spirit Vision) und um sich ihre Kräfte einzuverleiben (Source Vampirism). Und ja, man kann sogar zu den Geistern von Tieren sprechen, wenn man das entsprechende Talent hat.

Rune Crafting: Waffen und Ausrüstung lassen sich durch gefundene oder selbst angefertigte Runen verbessern. Kombiniert man Holz und Öl mit Feenstaub, erhält man beispielsweise eine Feuerrune.

Die Larian Studios demonstrieren im folgenden Kickstarter-Update-Video einige Features aus Divinity: Original Sin 2 . Gezeigt werden u. a. die Controller-Unterstützung und die Split-Screen-Funktion. Man kann sich also an einem PC bzw. vor einem Bildschirm gemeinsam mit einem Mitspieler in das Rollenspiel stürzen. Darüber hinaus geht es um Skill Crafting, Ghost Talking und Rune Crafting.Das Rollenspiel wird am 14. September 2017 für PC erscheinen. Konsolen-Versionen wurden noch nicht angekündigt.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Update 41 Talk to ghosts Craft new skills Play in split screen