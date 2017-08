Divinity: Original Sin 2: Überblick-Trailer und der letzte Origin-Story-Charakter - 4Players.de

Die Larian Studios werden Divinity: Original Sin 2 in zweieinhalb Wochen (am 14. September) veröffentlichen und passend dazu ist ein Überblick-Trailer zu dem Rollenspiel bereitgestellt worden. In dem Video sind die Charakter-Erstellung, ein laufendes Fass, das komplexe rundenbasierte Kampfsystem mit Umgebungsinteraktion und ein Untoter (sechster und letzter Origin-Story-Charakter) zu sehen. Als Untoter ist es übrigens ziemlich schwierig, ein Gespräch mit Nicht-Spieler-Charakteren zu führen, da diese beim Anblick des Schädels meist Reißaus nehmen. Aber zum Glück gibt es praktische Gesichtsmasken, zum Beispiel eines Zwerges oder eines Elfen, jedoch muss man zuvor das Gesicht irgendwie "bekommen" und es nicht "versehentlich" mit einem Feuerzauber verbrennen. Trägt man übrigens das Gesicht eines Zwerges, erhält man Zugriff auf alle Fähigkeiten der Zwergenrasse.Das Rollenspiel mit dem klassenlosen Charakter-Entwicklungssystem mit mehr als 200 Basisfähigkeiten und -zaubersprüchen bietet eine kooperative Kampagne (für vier Spieler), Controller-Unterstützung und einen dynamischen Splitscreen-Modus. Den ersten Akt von Divinity: Original Sin 2 gibt es auf Steam Early Access oder bei GOG.com (Spiel in Entwicklung). Es wird mit voll vertonten Dialogen in englischer Sprache veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Trailer