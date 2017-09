Divinity: Original Sin 2: Origin-Charaktere "The Red Prince" und "Lohse" in Fokus - 4Players.de

Bei der Charakter-Erstellung in Divinity: Original Sin 2 kann man sich entweder selbst einen eigenen Charakter (Zwerg, Elf, Mensch, Eschenmensch, Untoter) erstellen oder sich für eine der Origin-Geschichten entscheiden. Sechs Origin-Geschichten stehen zur Auswahl und bieten allesamt Zugang zu einem vordefinierten Charakter mit einer reichhaltigeren Hintergrundgeschichte. Trotz des vorgegebenen Ursprungs kann man weiterhin ein "Build-Preset" (Klasse) auswählen. Entscheidet man sich für einen benutzerdefinierten Charakter, kann man später im Verlauf der Story noch auf die Origin-Charaktere als Nicht-Spieler-Charaktere treffen und sie unter Umständen in seine Party aufnehmen.Zwei dieser Origin-Geschichten stellen die Larian Studios in den folgenden Trailern vor. Präsentiert werden "The Red Prince" und "Lohse". "The Red Prince" ist ein rothäutiger Echsenmensch (Standard-Klasse: Fighter), der eigentlich der nächste Thronfolger werden sollte, aber aufgrund dämonischer Eskapaden ins Exil geschickt wurde. "Lohse" ist eine Musikerin (Standard-Klasse: Enchanter), die mit ihren inneren Dämonen kämpft.