Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition erscheint in dieser Woche als Xbox Spielvorschau mit Trial-Phase - 4Players.de

Also bezahlen um als Beta-Tester zu fungieren? Keine Ahnung, aber bei größeren Studios frage ich mich eh immer, ob und inwiefern man da auf Community Feedback hört.

Also wenn Larian bei dir als "größeres Studio" durchgeht, will ich nicht wissen, was für dich ein kleines Studio ist. Aber davon mal ab... Larians eigene Ports waren eigentlich wie hier genannt durchaus völlig okay und keinesfalls negativ auffällig. Und was die "Testversion" angeht... naja, kommt drauf an, von welcher Seite man es betrachtet... als Pre-Order-Bonus? Da ist es natürlich nett, die ersten Stunden schon mal lange vor Release spielen zu können und sicher besser als der sonstige Item-Kram, den man da für gewöhnlich bekommt. Abseits davon ist mir der Sinn allerdings zugegeben auch nicht ganz klar, wird wohl so eine PR-Sache sein. So wirklich "Demo-geeignet" sind Rollenspiele ja doch eher selten und wenns dann noch Monate dauert, eh es raus kommt, wird die Demo vermutlich nicht sooo sehr Käufer ziehen.