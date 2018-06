Divinity: Original Sin 2: Wird Ende August für PS4 und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Die Definitive Edition von Divinity: Original Sin 2 wird am 31. August 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Vorbesteller sollen den nicht näher vorgestellten "Ritter Lora" (DLC) als Bonus erhalten.Die Konsolen-Umsetzung wurde laut den Entwicklern speziell für die Konsolen angepasst. Dazu gehören ein Team-Inventar-System, ein neues Journal-System, ein neues Tutorial, ein aktualisierter PvP-Bereich und neue Schwierigkeitsgrade für den Storymodus. "Das größte Update ist das dritte Kapitel des Spiels, welches komplett neu geschrieben wurde, sodass Spieler komplett in die umfangreiche und fesselnde Story von Divinity: Orginal Sin 2 - Definitive Edition eintauchen können. Spieler der Xbox One können einen ersten Eindruck von Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition gewinnen und das Spiel jetzt in der Xbox Spielvorschau testen", heißt es weiter."Mit Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition können Spieler nahezu endlose Möglichkeiten durchspielen, indem sie einen eigenen Charakter erstellen oder einen von sechs Charakteren mit unterschiedlichen Hintergrundgeschichten auswählen. Die Spielwelt reagiert auf jeden Charakter anders und es gibt schier grenzenlose Möglichkeiten zu entdecken. Spieler tauchen in die Welt von Rivellon ein, eine Welt, die von Göttern verlassen wurde. Spieler werden durch erledigte Aufgaben stärker und müssen letztendlich die Götter, die Rivellon verlassen haben, ersetzen. Doch nur einer aus dem 4er-Team wird die Chance haben, die neue Gottheit zu werden."Letztes aktuelles Video: Xbox Preview