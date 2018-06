Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition wird kostenlos für Besitzer des PC-Spiels sein - 4Players.de

Am 31. August erscheint Divinity: Original Sin 2 in der Definitive Edition für PlayStation 4 und Xbox One - und wie Entwickler Larian Studios in einem Kickstarter-Update mitgeteilt hat, werden Besitzer des PC-Spiels die stark überarbeitete Neuauflage kostenlos erhalten. Ähnlich wie beim Vorgänger bleiben die Versionen dabei getrennt: Man soll stets die Wahl haben, ob man das ursprüngliche Spiel startet oder die neuere Ausgabe.Larian hat laut eigenen Angaben tausende Änderungen in der Definitve Edition untergebracht und im folgenden YouTube-Video hebt Studiochef Swen Vincke die wichtigsten hervor. U.a. haben die Entwickler Teile der Geschichte überarbeitet und neue Dialoge aufgenommen, um vor allem den finalen Abschnitt besser zu erzählen. Außerdem soll der Schwierigkeitsgrad ausgewogener sein, wobei man auch ganz neue Kämpfe erleben werde. Nicht zuletzt könne man sich im neuen Story-Modus dank eines leichteren Schwierigkeitsgrads außerdem besser auf die Geschichte konzentrieren.Ein einziger inhaltlicher Unterschied soll Konsolenversion und PC-Titel allerdings trennen: Den Game-Master-Modus konnte Larian aufgrund der zahlreichen Menüoptionen und der vom Spieler geforderten schnellen Entscheidungen nicht auf eine Gamepad-Steuerung übertragen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Konsolen-Termin