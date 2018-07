Divinity: Original Sin 2: Game-Preview-Update mit 4K- und HDR-Unterstützung für Xbox One X steht an - 4Players.de

Am 19. Juli um 20 Uhr erhält die Early-Access-Version bzw. die Xbox-One-Game-Preview-Fassung von Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) auf Xbox One ein größeres Update. Das Update wird 4K- und HDR-Unterstützung für Xbox One X, verbesserte Performance, eine Optimierung der Benutzeroberfläche, verschiedene Bugfixes, Erfolge und Heldenstatistiken umfassen."Larian Studios hat extra für die Konsolenversion von Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition neue Features entwickelt, diese schließen ein Gruppeninventarsystem, ein neues Journalsystem, neue Tutorials, einen aktualisierten PvP-Bereich und einen neuen Schwierigkeitsgrad im Story-Modus mit ein. Das größte Update stellt das dritte Kapitel des Spiels dar, welches komplett neu geschrieben wurde, so dass sowohl alte als auch neue Spieler in Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition die Geschichte neu erleben können. Spieler können auch den neuen und erweiterten Arena-PVP-Modus mit neuen Karten und Charakteren erforschen", schreiben die Entwickler.Diejenigen, die die Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition vorbestellen, erstellen zum Verkaufsstart (Ende August 2018) auch den DLC "Herr Lora": "Darin treffen die Spieler auf den brandneuen Eichhörnchen-Begleiter, Herr Lora. Dieser erbittet die Hilfe der Spieler gegen die Ritter von Drey, einem Orden von pelzigen Rittern, die an die Ankunft der Großen Eichel glauben. Durch die Rekrutierung dieses entlaufenen Eichhörnchens schalten die Spieler Rezepte für das Erlangen von Fertigkeiten frei und erhalten die Möglichkeit, tiefer in die Geheimnisse der Großen Eichel einzutauchen."Letztes aktuelles Video: Sir Loras Pre-Order