Divinity: Original Sin 2: Vorbesteller (PSN) können den ersten Akt auf PS4 spielen - 4Players.de

Aktualisierung vom 09. August 2018, 20:59 Uhr:

Pre-order Divinity: Original Sin 2 on PSN to gain access to the First Act of the game weeks before launch! https://t.co/SIrZMd7s79 — Larian Studios (@larianstudios) 9. August 2018

Ursprüngliche Meldung vom 09. August 2018, 19:05 Uhr:

Die Larian Studios haben per Twitter klargestellt, dass diese Aktion nur für Vorbestellungen im PlayStation Store (PSN) gilt und der erste Akt "sofort" (und nicht erst am 14. August) gespielt werden könnte.Den ersten Akt von Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) werden Käufer auf der PlayStation 4 bereits ab dem 14. August 2018 spielen können. Auf der Xbox One ist das Rollenspiel schon seit Mitte Mai in der Game-Preview-Phase (Early Access).Michael Douse, (Director of Publishing bei den Larian Studios) schreibt im PlayStation Blog: "Am Dienstag, den 14., könnt ihr eure Reise durch Rivellon beginnen und geradewegs bis zum Ende des ersten Aktes spielen. Das sind 20-30 Gameplay, je nach eurem Spielstil. Nach dem Launch könnt ihr genau da weitermachen, wo ihr aufgehört habt (...) Es bleibt eines der wenigen Rollenspiele (wenn nicht das Einzige) seiner Klasse, das Split-Screen-Koop vom Anfang bis zum Ende des Spiels bietet. Das ist aufgrund unseres Origin-Systems was Besonderes, wo jeder Charakter eine eigene, einzigartige Story in einer globalen Narrative des Spiels besitzt."Die Definitive Edition von Divinity: Original Sin 2 wird am 31. August 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Vorbesteller erhalten zum Verkaufsstart auch den DLC 'Herr Lora': "Darin treffen die Spieler auf den brandneuen Eichhörnchen-Begleiter, Herr Lora. Dieser erbittet die Hilfe der Spieler gegen die Ritter von Drey, einem Orden von pelzigen Rittern, die an die Ankunft der Großen Eichel glauben. Durch die Rekrutierung dieses entlaufenen Eichhörnchens schalten die Spieler Rezepte für das Erlangen von Fertigkeiten frei und erhalten die Möglichkeit, tiefer in die Geheimnisse der Großen Eichel einzutauchen."Letztes aktuelles Video: Sir Loras Pre-Order