Divinity: Original Sin 2: Die Definitive Edition im Video-Überblick - 4Players.de

Einen Überblick über Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition für PC, PlayStation 4 und Xbox One (Termin: 31. August) gibt das folgende Video von Entwickler Larian und Publisher Bandai Namco Entertainment. Trotz der (ungewöhnlichen) deutschen Off-Stimme im Trailer ist die Sprachausgabe im Rollenspiel nur in englischer Sprache verfügbar.Der Trailer zeigt Charaktererstellung, Crafting sowie Kämpfe mit Umgebungsbeteiligung und gibt eine Kostprobe der erweiterten Dialoge, die unter anderem im überarbeiteten bzw. umgeschriebenen dritten Akt vorkommen. Zusätzlich zeigt der Clip den Split-Screen Koop-Modus sowie den überarbeiteten Arena-Modus.Letztes aktuelles Video: Überblick Definitive Edition PS4 und Xbox One