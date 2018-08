Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition des Fantasy-Rollenspiels für PS4 und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment und die Larian Studios haben die Definitive Edition ihres Fantasy-Rollenspiels Divinity: Original Sin 2 am 31. August 2018 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Dazu heißt es vom Publisher: "Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition ist eine in vielerlei Hinsicht verbesserte Edition, bei der tausende von Änderungen und Optimierungen den Weg auf XBOX One und PlayStation 4 finden. Beispielsweise wurde der dritte Akt vollständig überarbeitet und neu geschrieben. Außerdem erhalten die PlayStation 4 Pro und Xbox One X Features, wie eine Auflösung in 4K sowie HDR. Dank des Split-Screen Modus haben Spieler nun die Möglichkeit das Spiel lokal mit einer Freundin oder einem Freund zu erleben."Im Test urteilte Jörg über die Konsolenadaptionen: "Diese Definitive Edition hatte es schon auf dem PC in sich, denn die Larian Studios haben damit sehr viele Defizite beseitigt und nicht nur Bugs ausgemerzt, sondern auch die Balance sowie das Storytelling inklusive neuer Dialoge sowie Charaktere im letzten Drittel verbessert. Und auch was die Konsolen-Umsetzung betrifft, waren die Belgier unheimlich fleißig: Freut euch auf ein komfortables Erkunden, Kämpfen, Navigieren und vor allem Lesen, denn Steuerung, Menüs und Textanzeige wurden vorbildlich für PlayStation 4 und Xbox One angepasst."Letztes aktuelles Video: Definitve Edition Launch Trailer PS4 und Xbox One