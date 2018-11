Divinity: Original Sin 2: Abenteuer auf Basis von Das Schwarze Auge für den Game-Master-Modus angekündigt - 4Players.de

In Zusammenarbeit mit Ulisses Spiele werden die Larian Studios am 21. November 2018 ein Update für Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) veröffentlichen, das ein Abenteuer auf Basis von "The Dark Eye" (Das Schwarze Auge) für den Game-Master-Modus der PC-Version hinzufügen wird. Die Kampagne "Prison of Shadows" wurde von Ulisses Spiele geschrieben und gestaltet."Prison of Shadows" soll sowohl für Anfänger als auch für Veteranen von "Das Schwarze Auge" geeignet sein. Es wurde für einen Game Master und drei bis fünf Mitspieler entwickelt. In diesem Abenteuer betreten die Helden eine verlassene Zwergenstadt auf der Suche nach einem gefährlichen Artefakt. Dort werden sie einen Kampf gegen die Kultisten des namenlosen Gottes führen ...Letztes aktuelles Video: The Dark Eye - Official Game Master Mode Campaign"Der Game Master Mode fokussiert sich auf Storytelling; die Game Master haben die komplette Kontrolle über die Kampagne, die sie erschaffen. Sie können aus einem großen Angebot an fertigen Kampagnenkarten auswählen oder ihre eigenen Bilder ins Spiel transferieren und diese als große Bühne für ihr Abenteuer nutzen. Eine riesige Anzahl an vorgefertigten Einstellungen und Charaktermodellen hilft ihnen, Kämpfe und Begegnungen zu erschaffen. Noch dazu können Game Master auch Divinity: Original Sin 2's komplett überarbeitetes Modding-Tool nutzen, um die vorhanden Settings individuell zu verändern oder seine Schauplätze gleich vollständig selbst zu gestalten. Das Rollenspiel und die NPC-Interaktionen werden durch das 'Vignetten'-System erleichtert. Dieses gestattet dem Game Master Text-'Karten' zu bauen, die den Spielern mehrere Dialog- und Entscheidungsoptionen sowie würfelbasierte Fertigkeitsproben bieten. Diese können bei Bedarf vom Game Master auch 'on the fly', während des Spiels, auf die Anforderungen der Situation angepasst werden. Wie im analogen Rollenspiel, hat der Spielleiter das letzte Wort zu Erfolg oder Misserfolg, da er die Zahlen nach Belieben frisieren kann. Sobald Kämpfe ausbrechen, steht dem Game Master und den Spielern Divinity's komplettes taktisches Kampfsystem zur Verfügung: Game Master lassen die Gegner automatisch kämpfen oder übernehmen die direkte Kontrolle über NPCs. Dabei können sie bei Bedarf die Spielercharaktere unmittelbar bekämpfen oder sie im Kampf unterstützen."