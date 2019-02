Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition jetzt für Mac erhältlich; Cross-Play mit PC-Spielern möglich - 4Players.de

Die Definitive Edition des Rollenspiels Divinity: Original Sin 2 ist nach langer Wartezeit jetzt auch für Mac erhältlich. Laut Pressemitteilung bei Gamasutra entstand die Umsetzung in Zusammenarbeit zwischen den Larian Studios, dem russischen Studio Elverils sowie dem Apple Metal Engineering Team. Es ist außerdem das erste Spiel für macOS, das bei bestimmten Hardwarekonfigurationen eine HDR-Darstellung unterstützt.Außerdem gibt es weitere Funktionen, die speziell für die Mac-Umsetzung entwickelt wurden. Dazu zählt die Unterstützung der MacBook TouchBar und das MacBook Trackpad. Auch iCloud kann genutzt werden. Darüber hinaus kann eine ganze Reihe an Controllern inklusive Rumble-Effekte genutzt werden, darunter auch Apple MFI Controller.Last but not least dürfen Mac-Spieler gemeinsam mit PC-Nutzern losziehen. Das Cross-Play zwischen Windows und macOS funktioniert allerdings nur, wenn beide Nutzer die gleiche Version spielen.Letztes aktuelles Video: The Dark Eye - Official Game Master Mode Campaign