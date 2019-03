Divinity: Original Sin 2: "Gift Bags": Mehrere Geschenkbeutel in Abgrenzung zu Lootboxen angekündigt - 4Players.de

Spieler von Divinity: Original Sin 2 werden in diesem Jahr mit einigen "Gift Bags" (Geschenkbeutel) versorgt, die kostenlose Inhalte für das Rollenspiel von Larian Studios umfassen werden. Der erste Geschenkbeutel ist bereits auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Geboten werden zusätzliche Bausteine für die Charakter-Erstellung (Gesichter, Gesichtszüge, Frisuren etc.). Der zweite Geschenkbeutel wird neue Inhalte und Features umfassen, die "von der Modding-Community inspiriert" wurden, heißt es weiter. Mehr Details wurden nicht verraten.Geschenkbeutel unterscheiden sich von Lootboxen, betont das Studio bei der Ankündigung der "Gift Bags". Demnach sind Beuteboxen hart und enthalten Beute. Geschenkbeutel seien hingegen weich und würden Geschenke beinhalten.Letztes aktuelles Video: The Dark Eye - Official Game Master Mode Campaign