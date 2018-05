Dying Light 2: Gerücht: Befindet sich bei Techland in Entwicklung; Bad Blood als Multiplayer-Testlauf - 4Players.de

Techland scheint an Dying Light 2 zu arbeiten, sofern man einem Bericht im polnischen Magazin Graczpospolita Glauben schenken darf. Der Artikel beruft sich auf (unabhängige) Angaben von aktuellen und ehemaligen Techland-Mitarbeitern.In dem Bericht heißt es (via Resetera ): "Momentan konzentriert sich das Studio auf die Vorbereitung eines hochwertigen Trailers, der während der kommenden E3 in Los Angeles (12. bis 14. Juni) präsentiert werden soll. Auf die Frage, ob die Chance besteht, dass die eigenständige Erweiterung Dying Light: Bad Blood , ein Multiplayer-Modus mit einem Battle-Royale-Ansatz, in Dying Light 2 ausgedehnt werden könnte, war die Antwort, dass 'dies sehr wahrscheinlich' ist. Bad Blood soll ein erster großer Test für einen solchen Modus in der Welt von Dying Light sein. Ich habe auch eine Bestätigung erhalten, dass die Ankündigung von Dying Light 2 mehrfach verschoben wurde, weil das erste Spiel immer noch Unterstützung erhielt und sich das Team auf das bereits erwähnte Bad Blood konzentrierte."Darüber hinaus soll Techland noch an einem weiteren "großen Projekt" arbeiten (aber nicht an Hellraid).