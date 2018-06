Dying Light 2: Befindet sich tatsächlich bei Techland in Entwicklung - 4Players.de

Das polnische Magazin Graczpospolita hat mit seinen Gerüchten Recht behalten: Microsoft hat auf seiner Konferenz vor der E3 Techlands offenen Survival-Horrortitel Dying Light 2 vorgestellt, der für Xbox One, PC und PlayStation 4 in Arbeit ist. Die Szenen zeigten die finstere Lage, in der sich die Überlebenden der Zombie-Plage befanden - und dass Höhenunterschiede im Spielablauf erneut eine wichtige Rolle spielen.Einen Termin gibt es noch nicht; präsentiert wurde der Titel von Chris Avellone ( Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Fallout 2 ). Er erläuterte, dass persönliche Entscheidungen einen sehr starken Einfluss auf die Welt und die Moral der Stadt nehmen sollen - mit ethisch nicht eindeutigen Alternativen, die an gewissen Punkten Aufgaben erleichtern oder erschweren. Nachts wird es dann noch kniffliger für den Spieler. In der deutschen Pressemitteilung heißt es dazu kurz und knapp:"Der zweite Teil des Open-World Phänomens Dying Light 2 wirft Dich in die postapokalyptische Welt eines modernen dunklen Zeitalters. Mit Hilfe Deiner Parkour- und Kampf-Fähigkeiten stürzt Du Dich in ein Abenteuer, in dem du eins mit der Dunkelheit wirst."