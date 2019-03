Stories: The Path Of Destinies: Umsetzung für Xbox One angekündigt - 4Players.de

Das Fantasy-Abenteuer Stories: The Path Of Destinies erscheint auch für Xbox One. Genauer gesagt will Spearhead Games die Umsetzung am 22. März veröffentlichen und zum Start einen Rabatt von zehn Prozent auf den bisher noch nicht kommunizierten Verkaufspreis gewähren. Auf der Xbox One X wird außerdem eine "4K-Spielerfahrung" versprochen.Stories: The Path Of Destinies erschien bereits 2016 für PS4 und PC. In unserem Test meinte Jörg damals: "Stories: The Path of Destinies ist ein charmantes Action-Rollenspiel, das von seinem charismatischen Sprecher und vor allem seiner offenen Erzählweise lebt. Man fühlt sich wie in einem interaktiven Märchenbuch, bei dem man an den Kapitelenden den weiteren Verlauf bestimmt." Am Ende kam eine Wertung von 78% für den Titel heraus, der sich vor allem durch seine Entscheidungsmöglichkeiten ausgezeichnet und dadurch gleichzeitig den Wiederspielwert erhöht hat.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer