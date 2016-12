Hob: Ausführliche Spielszenen zeigen Kampf, Erkundung und Puzzles - 4Players.de

In dem Action-Adventure Hob (PC und PS4), das laut den Entwicklern (Runic Games; Torchlight) durchaus an The Legend of Zelda erinnern soll, verschlägt es den Spieler auf einen idyllischen Planeten unter dessen Oberfläche mysteriöse Maschinen arbeiten. Geboten wird eine Mischung aus Kampf, Erkundung und Puzzles. Die Handlung soll komplett ohne Texte oder Dialoge auskommen. Einen ausführlichen Blick auf das Spiel erlauben die folgenden Spielszenen. Marsh Lefler (Präsident) und Patrick Blank (Game Director) stellen das Waldgebiet näher vor.Letztes aktuelles Video: Forest Walkthrough