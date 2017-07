Hob: "Sprites" helfen bei der Erzählung der Geschichte und der Navigation - 4Players.de

Runic Games stellt die "Sprites" (Elfen) aus Hob im folgenden Video vor. "Sprites" fungieren als unterstützende Charaktere zur Erzählung der Geschichte und als Navigationhilfe innerhalb der Levels. Außerdem verraten die Entwickler, dass Hayao Miyazaki und Prinzessin Mononoke eine große Inspirationsquelle für das Spiel waren.In dem Action-Adventure für PC und PlayStation 4, das laut den Entwicklern (Torchlight) durchaus an The Legend of Zelda erinnern soll, verschlägt es den Spieler auf einen idyllischen Planeten unter dessen Oberfläche mysteriöse Maschinen arbeiten. Geboten wird eine Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätsel.Letztes aktuelles Video: Sprites