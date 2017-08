Hob: Action-Abenteuer der Torchlight-Macher erscheint Ende September - 4Players.de

Wortlose Erzählstruktur: Hob's Geschichte wird ohne Text oder Dialog, einzig durch Erforschung und Interaktion mit der Welt und ihrer bizarren Fauna offenbart.

Transformiere die Welt indem du Puzzles löst und die Welt reparierst. Die Landschaft wird sich vor deinen Augen verändern und somit neue erkundbare Gebiete offenbaren.

Klettere, kämpfe und teleportiere dich durch die Welt! Benutze deinen mechanischen Arm sowohl zur Erforschung als auch im Kampf.

Erlebe Abenteuer in einer offenen Welt, erforsche Ruinen, befreunde heimische Geister und bekaempfe außerirdische Feinde die nach deren Auslöschung streben.

Runic Games, die Macher von Torchlight und Torchlight 2, werden das Action-Adventure Hob am 26. September 2017 für PC und PlayStation 4 veröffentlichen (Preis: 19,99 Euro). In Hob durchstreift der Spieler aus der Iso-Perspektive eine mystische Welt voller Geheimnisse und gigantischer Maschinen."Während eurer Reise werdet ihr in der Welt Bruchstücke von Schwertern sammeln und könnt eure Waffe verbessern. Aber woher ihr diese bekommt, könnte spannender sein als die Frage nach dem “Wie”. Überall auf der Welt verteilt befinden sich gefallene Soldaten - verhüllte Figuren mit einer Silhouette, die ganz anders ist als eure, niederknieend unter einer Patina, die sich über die Jahre gebildet hat, und Rost. Um euch herum sind die Ruinen einer Zivilisation, was ist also mit diesen gefallenen Soldaten geschehen? Und könnte das im Zusammenhang mit euch stehen? Ihr werdet das Spiel spielen müssen, um dieses Geheimnis zu lüften", schreiben die Entwickler im PlayStation.Blog Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer