Seven: The Days Long Gone: Gold-Status erreicht; Kletter- und Bewegungssystem im Trailer - 4Players.de

Das Rollenspiel Seven: The Days Long Gone von Fool's Theory und Imgn.pro hat den Gold-Status erreicht und wird am 1. Dezember 2017 in digitaler Form für PC via Steam und Humble erscheinen. Die Standard Edition wird 29,99 Euro kosten. Die Digital Collector's Edition mit Artbook, Soundtrack von Marcin Przybylowicz (Komponist der Musik aus Witcher 3), Karte und Guidebook wird für 39,99 Euro verfügbar sein."In Seven: The Days Long Gone übernehmen Spieler die Rolle von Teriel, einem Meisterdieb, der vom uralten Dämon Artanak besessen ist - wenn auch in äußerst symbiotischer Art und Weise. Teriel findet sich auf der Gefängnisinsel Peh wieder und muss mit Artanaks Hilfe die dunklen Geheimnisse der Insel erforschen und findet dabei heraus, dass das Schicksal des gesamten Vetrall Imperiums auf dem Spiel steht. Die post-apokalyptische Welt steckt voller mysteriöser Technologien und ist geprägt vom Aberglauben des Dunklen Zeitalters. In Peh warten abwechslungsreiche Gruppierungen und Gemeinschaften, die auf jede Tat reagieren, ein reiches Ökosystem voller Kreaturen, mit denen man interagieren kann - egal ob Tier, Mensch oder Monster. Es bleibt den Spielern überlassen, die (...) Sandbox zu erkunden, der Hauptgeschichte zu folgen oder aber sich in Side Quests zu stürzen."Seven: The Days Long Gone orientiert sich an traditionellen isometrischen Rollenspielen und bietet zugleich ein Kletter- und Fortbewegungssystem. Teriel kann über Mauern klettern, durch Fenster schlüpfen, über Abgründe springen, sich an Vorsprüngen festhalten, sich abrollen um Projektilen zu entgehen, über heranstürmende Gegner springen oder sie zu Boden ringen. Er ist außerdem in der Lage, Schlösser zu knacken, Elektronik zu hacken und sich im Schatten zu verbergen, um nicht entdeckt zu werden. Das Kletter- und Bewegungssystem wird im folgenden Trailer demonstriert.Letztes aktuelles Video: Traversal Movement