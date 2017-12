Fool's Theory (Entwickler) und IMGN.PRO (Publisher) haben das isometrische Rollenspiel Seven: The Days Long Gone für PC via GOG.com und Steam veröffentlicht. In der offenen, postapokalyptischen Welt steuert man den Meisterdieb Teriel. Er durchstreift die Gefängnisinsel Peh und kann die dortigen Bewohner ausnutzen oder ihnen helfen. Seven möchte klassische Rollenspiel-Elemente mit Stealth-Möglichkeiten und einem Bewegungs- und Klettersystem verbinden. Unser Test befindet sich in Arbeit und wird im Laufe der nächsten Woche erscheinen."Der eine Ort, den ein Meisterdieb wie Teriel unbedingt meiden würde, ist zweifelsohne die Gefängnisinsel Peh. Doch nachdem ein gewagter Raubüberfall eine unerwartete Wendung nimmt, findet sich Teriel gefesselt auf einem Luftschiff wieder, das auf dem Weg zu eben dieser berüchtigten Insel ist. Schlimmer noch: Der Dämon in seinem Kopf lässt keinen Zweifel daran, dass er nie entkommen wird, wenn er seinen Befehlen nicht genau folgt. (...) Als Meisterdieb weiß Teriel, wie man im Verborgenen agiert. Überrumple Gegner von hinten und von oben, führ sie mit listigen Verkleidungen auf den Leim oder nutze die Umgebung, um ganz unbemerkt zu bleiben. Wenn jedoch etwas schief- oder dir die Geduld ausgeht, hält dich nichts davon ab, eine Reihe verheerender Waffen und tödliche Magiefähigkeiten auf deine Feinde loszulassen. "