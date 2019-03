Seven: The Days Long Gone: Aus der Erweiterung "Drowned Past" wird eine "Enhanced Edition"; PS4-Termin steht - 4Players.de

Die ursprünglich geplante Gratiserweiterung Seven: Drowned Past wird nicht in separater Form erscheinen , sondern als Seven: Enhanced Edition zusammen mit dem Hauptspiels zur Verfügung stehen. Alle Besitzer der bisherigen Version von Seven: The Days Long Gone erhalten ein (kostenloses) Upgrade auf die Enhanced Edition. Stichtag ist der 26. März 2019. An diesem Tag wird das Rollenspiel ebenfalls für die PlayStation 4 erscheinen.Drowned Past soll eine über siebenstündige Geschichte beinhalten, in welcher der Meisterdieb Teriel auf die "Enklave" trifft - eine mysteriöse Gruppe von Nomaden, die ein gesunkenes Schiff gefunden haben und dieses nun auf der Suche nach Reichtümern plündern. Darüber hinaus wollen die Entwickler diverse Verbesserungen und Bugfixes am Grundspiel vorgenommen haben - wie neue Skills für Teriel, weitere Gegner und neues Terrain für Klettereinlagen.Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition Announcement Trailer"Es hat über drei Jahre gedauert, die Welt von Seven: The Days Long Gone zu erschaffen und während dieser Zeit hatten wir auch breits die Idee für Drowned Past. Es war selbst da schon so eine umfangreiche Story, dass wir sie nicht ins Ursprungsspiel einbauen konnten und wir deswegen beschlossen haben, dass sie nur als Erweiterung funktionieren könnte", meint Karolina Kuzia-Rokos (Creative Director). "In Seven: Drowned Past werden unsere Spieler auf ihrem neuen Besuch im Vetrall Imperium eine komplett neue Questline erleben, mit neuen Charakteren, neuen Locations und natürlich auch neuen Feinden. Alles in allem sind das über sieben Stunden Content, die wir für alle Besitzer des Spiel komplett gratis bereitstellen werden."