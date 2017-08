Masquerada: Songs and Shadows: Jetzt auf PS4 erhältlich, Xbox One und Switch folgen später - 4Players.de

Die Witching Hour Studios und Ysbryd Games haben ihr Taktik-Rollenspiel Masquerada: Songs and Shadows auf der PlayStation 4 veröffentlicht. Gleichzeitig hat man für die PC-Version ein kostenloses Update nachgereicht, das alle zusätzlichen Inhalte der PS4-Umsetzung enthält, darunter ein New Game Plus Modus mit zusätzlichen Szenen, erweiterten Dialogen und neuen Kämpfen.Wie Gamasutra in Anlehnung auf die offizielle Pressemitteilung außerdem anmerkt, musste Ysbryd Games die Veröffentlichung auf der Xbox One nach hinten schieben. Hier erscheint der Titel erst mit einer knappen Verspätung am 23. August. Darüber hinaus werkelt das Team an einer Umsetzung für Switch, doch wird noch kein konkreter Termin genannt, wann Masquerada: Songs and Shadows auf der Konsole von Nintendo erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer