Hacknet: Erweiterung Labyrinths erscheint Ende des Monats - 4Players.de

Die Erweiterung zu Hacknet mit dem Namen Labyrinths erscheint am 31. März, wie Surprise Attack Games mitgeteilt hat. In dem laut Publisher-Angaben drei bis vier Stunden langen Kapitel tritt man einem Team von Elite-Hackern bei, um Daten zu stehlen. Dafür nutzt man neue Programme und ist auch nicht alleine unterwegs: Man steht diesmal in ständigem Kontakt mit anderen, vom Spiel gesteuerten Hackern. Um die Kommunikation mit ihnen lebendiger zu gestaltern, nutzt man dabei einen virtuellen IRC-Chat, anstatt wie im Hauptspiel lediglich E-Mails zu schreiben.Letztes aktuelles Video: Labyrinths-Trailer