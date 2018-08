Hacknet: Internetsicherheit am Beispiel lernen: Bildungseinrichtungen erhalten vergünstigte Version - 4Players.de

Publisher Fellow Traveller und Matt Trobbiani, der als alleiniger Entwickler hinter dem Indie-Studio Team Fractal Alligator steht, bieten die Hacker-Simulation Hacknet jetzt zu einem günstigen Preis Bildungseinrichtungen an. Jeweils 5 Dollar kostet eine Lizenz, wobei jede Einrichtung mindestens zehn Lizenzen erwerben muss. Werden mehr benötigt, verlässt sich Trobbiani darauf, dass die Käufer ehrlich die benötigte Anzahl an Lizenzen kaufen.Das Programm selbst enthält keinen Kopierschutz (DRM) und kann deshalb problemlos installiert werden - wahlweise übrigens in einer um Schimpfwörter erleichterten Version für jüngere Schüler. Weitere Informationen sowie das Spiel selbst finden interessierte Lehrkräfte auf itch.io