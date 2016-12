Airheart - Tales of Broken Wings: Drittes Early-Access-Update "Raising the Altitude" verfügbar - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Airheart - Tales of Broken Wings ist das dritte Update "Raising the Altitude" veröffentlicht worden. Das Update bringt vier Levels im Winter-Design, optimiert die Balance (Levels 1 bis 8 sind leichter), verbessert die Fisch-KI (Schwarmverhalten) und fügt einen Screenshot-Modus hinzu. Die Sicherheitsdrohnen bekämpfen fortan außerdem die Piraten.Airheart ist ein Dieselpunk-Actionspiel, in dem man in die Rolle von Amelia schlüpft. Die junge Frau steuert ein Flugzeug und versucht Himmelsfische im Umkreis der Wolkeninseln zu fangen. "Amelias Traum ist es die Stratosphäre zu erreichen und den legendären Himmelswal zu fangen, was ewigen Ruhm und Reichtum verspricht. In dieser Welt ist Fischen kein Hobby, sondern ein riskantes und umkämpftes Geschäft. Amelia muss sich tief in gefährliches Territorium begeben und sich dabei vor Himmelspiraten und selbstfeuernden Sicherheitsdronen in Acht nehmen", heißt es von den Entwicklern. In dem Twin-Stick-Shooter stehen das Fliegen durch die Himmelsebenen und das Fischen im Vordergrund. Letzteres sorgt dafür, dass man neue Ausrüstung und Waffen für das Flugzeug kaufen kann, um es mit den Bossen der Stratosphäre aufnehmen zu können.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer