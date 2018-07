Airheart - Tales of Broken Wings: Startschuss für das luftige "Diesel-Punk-Abenteuer" von Amelia - 4Players.de

Das Indiestudio Blindflug aus Zürich hat Airheart für PC und PlayStation 4 in digitaler Form veröffentlicht. Besitzer einer PlayStation 4 können das Spiel über den PlayStation Store erwerben (Preis: 17,99 Euro), während sich PC-Spieler den Titel in der Standard-Edition (12,98 Euro) oder Deluxe-Version (19,96 Euro) auf Steam zulegen können. Die Deluxe-Version enthält den Soundtrack und zusätzlichen "Bonus Content". In den kommenden Wochen sollen Informationen zu den Umsetzungen für Switch und Xbox One folgen."Es war ein langer Weg, seit wir Airheart im Early Access gestartet haben. Das Spiel hat sich seitdem so sehr weiterentwickelt und ich möchte jedem, der uns in diesem Entwicklungsprozess begleitet und unterstützt hat, ganz herzlich dafür danken", meint Moritz Zumbühl, CEO der Blindflug Studios. "Amelias Flugzeug ist nun startklar und wir freuen uns darauf zu sehen, wie die Airheart-Community und auch neue Spieler gleichermaßen den Himmel über Granaria erobern und erkunden. Der Himmelswal wartet auf euch."Airheart ist ein "Diesel-Punk-Abenteuer", in dem Spieler die junge Pilotin Amelia auf ihrer magischen Reise begleiten. Amelia lebt in der schwebenden Wolkenstadt Granaria und wünscht sich nichts mehr, als eines Tages das Ende des Himmels zu erreichen, weil sie sich dort ein Paradies für sich und die Menschen von Granaria erhofft. Um in der Welt zu überleben, muss sie sich in ihrem vollständig anpassbaren Flugzeug auf den Weg machen, Wolkenfische angeln und sich gegen Luftpiraten und andere Gefahren wehren. Die Spieler können nach Belieben die vertikale Welt über Granaria erkunden, während sie immer höher aufsteigen und sich gegen Feinde (Twin-Stick-Shooter) wehren.Neben der Luftkampf-Action bietet Airheart ein Craftingsystem, welches es dem Spieler ermöglicht, das Flugzeug mit gefundenen Teilen und Materialien anzupassen - über 40 unterschiedliche Waffen und Bauteilen sind geplant. Rohstoffe dafür können auch beim Angeln gefunden werden, aber wenn man es damit übertreibt, hat dies eventuell größere Auswirkungen auf Granarias Ökosystem, als es zunächst scheint ...Letztes aktuelles Video: Release-Trailer