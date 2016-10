The Bug Butcher: Moderner Pang-Klon erscheint nächste Woche auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - The Bug Butcher (PS4) Screenshot - The Bug Butcher (PS4) Screenshot - The Bug Butcher (PS4) Screenshot - The Bug Butcher (PS4) Screenshot - The Bug Butcher (PS4) Screenshot - The Bug Butcher (PS4) Screenshot - The Bug Butcher (PS4) Screenshot - The Bug Butcher (PS4)

Die Awfully Nice Studios und Triangle Studios wollen ihre seit Ende Januar auf PC, Mac und Linux erhältliche Käfer-Action The Bug Butcher nächste Woche auch Konsolenspielern anbieten. Am 18. Oktober 2016 soll die PlayStation 4 via PlayStation Store und am 19. Oktober die Xbox One via Xbox Store in den Genuss der modernen Interpretation des Arcade-Klassikers Pang (zum Test ) kommen. Der Preis wird mit 9,99 Dollar angegeben.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer