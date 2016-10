Turok: Dinosaur Hunter: Die Restaurierung von Turok 2 verzögert sich - 4Players.de

Im Dezember 2015 hatten die sich aufs Restaurieren von Spieleklassikern spezialisierten Night Dive Studios eine Neuauflage von Turok: Dinosaur Hunter via Steam, GOG und Humble Store veröffentlicht. Die bereits im Vorfeld angekündigte Modernisierung von Turok 2: Seeds of Evil werde allerdings länger auf sich warten lassen als ursprünglich geplant, wie die auch für die Neuauflagen von System Shock zuständigen Entwickler via Steam mitteilen . Die Fortsetzung würde nicht nur mehr Schauplätze, Gegner und Waffen, sondern auch einen Mehrspielermodus beinhalten und somit aufwändiger sein. Man wolle sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, die das Spiel verdiene und es mit der Veröffentlichung so handhaben wie der Duke: "when it's done".Letztes aktuelles Video: Night Dive Studios Trailer