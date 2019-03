Turok: Dinosaur Hunter: Remaster von Turok 1 (und vermutlich auch von Teil 2) demnächst auf Switch erhältlich - 4Players.de

The US eShop site is up for Turok, priced at $19.99 https://t.co/9Vii2UvuEp — Nibel (@Nibellion) 5. März 2019

Nightdive has confirmed to me via their Discord that Turok 2: Seeds of Evil will also be coming to Nintendo Switch. pic.twitter.com/HX5qRF67kp — Pixelbuster (@Nitomatta) 5. März 2019

Nicht nur Indie-Entwickler setzen derzeit fast alles für Switch um, was nicht bei drei auf den Bäumen ist - auch Shooter-Opi Turok wird erneut aus der Mottenkiste gekramt: Twitter-Nutzer Nibel ( via Dualshockers.com ) ist aufgefallen, dass das vor einem Jahr für PS4 und Xbox One erschienene Remaster von Turok: Dinosaur Hunter bereits ohne viel Wirbel in Nintendos eShop (US-Store) angekündigt wurde, und zwar für den 18. März, zum Preis von 25,19 Dollar.Twitter-Nutzer Pixelbuster will zudem von Remaster-Entwickler Nightdive Studios erfahren haben, dass derzeit auch Turok 2: Seeds of Evil in seiner aufgehübschten Fassung für Nintendos Konsole umgesetzt wird.Letztes aktuelles Video: Xbox-One-Trailer