Atlas Reactor: Offene Beta gestartet und finaler Termin steht fest - 4Players.de

Das simultan-rundenbasierte Teamtaktik-Spiel Atlas Reactor erscheint am 4. Oktober 2016 auf Steam sowie der hauseigenen Plattform Glyph. Vorbesteller zahlen 19,99 Euro. Ab der offiziellen Veröffentlichung wird Atlas Reactor dann 29,99 Euro kosten."Bereits ab heute können sich interessierte Spieler in der offenen Betaphase noch bis zum 25. September einen ersten Eindruck von der dynamischen Action-Strategie in Atlas Reactor verschaffen [ zur Webseite ]. Vorbesteller dürfen ihre Freelancer ab dem 30. September und somit noch vor allen anderen nach Atlas City schicken", heißt es von Trion Worlds. "Um die offene Betaphase angemessen einzuläuten, veröffentlicht Trion heute außerdem einen dreiminütigen, kinoreifen Trailer, der in Zusammenarbeit mit der (...) Visual-Effects-Firma Blur Studio entstanden ist."Letztes aktuelles Video: Der Aktenkoffer"Das (...) Prinzip von Atlas Reactor lässt sich am besten als Kombination aus Dota und XCOM beschreiben: Das Spiel erfindet taktische Teamkämpfe neu, indem es dynamische Action mit gleichzeitig ausgeführten Runden verbindet. Innerhalb weniger Sekunden müssen Spieler die Situation analysieren, Absprachen im Team treffen und den nächsten Schritt vorbereiten. Die Auswirkungen entfalten sich schließlich in Echtzeit am Ende jeder Runde. Die Aktionen jedes Einzelnen bergen dabei ein hohes Risiko, denn in Atlas Reactor steht von Anfang bis Ende alles auf dem Spiel. Durch geschicktes Zusammenarbeiten und vorausschauendes Denken müssen die Teams die besten Strategien entwickeln, um dem Gegner auf dem Weg zum Sieg immer einen Schritt voraus zu sein."