Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice: DLC "Turnabout Time Traveller" mit einer zeitreisenden Mordverdächtigen - 4Players.de

Für Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice ist die Download-Erweiterung "Turnabout Time Traveller" veröffentlicht worden. Die DLC-Episode ist zum Preis von 5,99 Euro digital für Handhelds der 3DS-Familie erhältlich und kann direkt aus dem Spiel heraus erworben werden.Capcom schreibt dazu: "'Turnabout Time Traveller' bietet ein vollständiges Kapitel, das nach den Ereignissen von Spirit of Justice spielt: Phoenix Wrights alter Freund Larry Butz kehrt zurück - und steckt wie üblich tief im Schlamassel. Er behauptet, dass er kurz davor steht, Ellen Wyatt zu heiraten, eine zeitreisende Braut und Mordverdächtige - die aber schon einen Ehemann zu haben scheint ... Phoenix Wright und seine Partnerin Maya Fey müssen der künftigen Braut nun im Gerichtssaal zur Seite stehen, um das Mysterium zu lösen - und dabei treten sie gegen keinen Geringeren an, als Phoenix' langjährigen Gegenspieler Miles Edgeworth!"Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer