Man O' War: Corsair: Early-Access-Update mit Chaos-Kampagne und Landgängen - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Man O' War: Corsair ist das Update 0.8 - Blood for the Blood God erschienen. Mit dem Update kommt die Chaos-Kampagne ins Spiel. Außerdem darf man den Häfen zu Fuß einen Besuch abstatten. Auch das Nahkampfsystem wollen die Entwickler (Evil Twin Artworks) überarbeitet haben. Die Gegner müssen fortan nicht mehr fest ins Ziel genommen werden. Die Liste mit allen Veränderungen und Neuerungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: 08 Update - Corsair Chaos Campaign Ports