Inner Chains: Horror-Shooter auf 2017 verschoben; erscheint auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC) Screenshot - Inner Chains (PC)

Entwickler Telepath's Tree ist für Inner Chains eine Kooperation mit dem polnischen Publisher IMGN.PRO eingegangen. Der werde nicht nur den weltweiten Vertrieb sowie Lokalisierungen des durch Steams Greenlight-Verfahren gegangenen Horror-Shooters übernehmen, sondern sich auch um Konsolenadaptionen für PlayStation 4 und Xbox One kümmern. Hier aktuelle Spielaufnahmen:Die Veröffentlichung werde sich durch die neue Ausrichtung jedoch aufs nächste Jahr verschieben. Somit soll der bereits erfolgreich per Kickstarter finanzierte und mit der Unreal Engine 4 realisierte Titel nun im ersten Quartal 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen - eine nicht näher spezifizierte VR-Unterstützung sei ebenfalls angedacht. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Spielszenen