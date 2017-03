Inner Chains: Entwickler zeigen weitere Spielszenen aus ihrem Horror-Shooter - 4Players.de

Die polnischen Entwickler von Telepaths' Tree haben einen Trailer mit aktuellen Spielszenen aus Inner Chains veröffentlicht. Der via Kickstarter finanzierte und mit der Unreal Engine 4 realisierte Horror-Shooter soll in Kürze über IMGN.PRO für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine nicht näher spezifizierte VR-Unterstützung war ursprünglich ebenfalls angedacht. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website oder auf Steam Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer 2017