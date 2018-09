Metal Gear Solid (Klassiker): Aufwändiges Fan-Remake des Intros aufgetaucht - 4Players.de

Entwickler und Art-Director Erasmus Brosdau (Youtube-Kanal "Warpgazer", arbeitete an Crysis, Ryse, Star Citizen) hat in seiner Freizeit ein überarbeitetes Intro für Konamis Schleich-Klassiker Metal Gear Solid gebastelt - wobei das Wort "gebastelt" eigentlich eine Untertreibung ist. Brosdau hat laut Eurogamer.net schließlich viel Mühe, Marktplatz-Assets der Unreal Engine 4 sowie frische Soundeffekte und überarbeitete Audiospuren einfließen lassen.



Hier zum Vergleich das Original vom Youtube-Kanal Ludo66X:







Auch Solid-Snake-Sprecher David Hayter war auf Twitter beeindruckt vom Ergebnis:

