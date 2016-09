Pokémon GO: Zusätze und neue Funktionen sollen erst in gewissen Abständen erfolgen - 4Players.de

An Ideen und Wünschen rund um Erweiterungen der populären App Pokémon GO herrscht kein Mangel: Handel zwischen Spielern und PvP-Duelle stehen sicher ganz oben auf der Liste der Features, mit denen Niantic und The Pokémon Company das Spielerlebnis aufwerten könnte. Dort lässt man es allerdings bewusst etwas langsamer angehen, denn wie Tsunekazu Ishihara als CEO der Pokémon Company im Gespräch mit dem Wall Street Journal anmerkt, will man Neueinsteiger nicht mit zu vielen Funktionen überfordern."Der Kampf ist eine Kategorie, die wir bei Pokemon am besten können", so Ishihara. "Aber es ist wichtig, vorsichtig jedes Feature abzuwägen, das die Schwierigkeit erhöhen oder die Einstiegshürde für Gelegenheitsspieler heben könnte." Zuletzt wurde bei Pokémon GO laut VG 24/7 das Buddy-Feature eingeführt, bei dem Spieler Süßigkeiten einsammeln, während man seine Lieblings-Pokémon zeigt.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog