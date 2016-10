Pokémon GO: Macht immer noch zwei Millionen Dollar pro Tag - 4Players.de

Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss, dass bei Pokémon GO trotz der Abkehr vieler Spieler immer noch Einnahmen von zwei Millionen Dollar pro Tag zusammenkommen - kurz nach der Veröffentlichung sollen die Spitzenwerte sogar bei 16 Millionen Dollar pro Tag gelegen haben. Das berichtet Gamespot in Anlehnung auf die Ergebnisse, die Newzoo nach seinen Nachforschungen präsentiert hat. Demnach kommt der Betrag sogar abzüglich der Anteile von 30 Prozent zustande, den Apple und Google jeweils einnehmen.Der Bericht geht außerdem davon aus, dass die App weitere Zuwächse verzeichnet und pro Tag immer noch 700.000 Mal geladen wird. Ein weiter Sprung von Nutzerzahlen sei ebenfalls zu erwarten, da die Veröffentlichung von Pokémon GO in Märkten wie Korea und China erst noch bevorstehe. Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass die App insgesamt mehr als 500 Millionen Downloads verbucht. NewZoo geht davon aus, dass die installierte Basis derzeit bei 550 Millionen Downloads liegt und die App seit der Veröffentlichung im Juli über Mikrotransaktionen insgesamt 470 Millionen Dollar an Einnahmen generiert hat.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog