Pokémon GO: Update: Eier haben fortan unterschiedliche Farben - 4Players.de

Für Pokémon GO ist ein Update für Android (Version 0.43.3) und iOS (Version 1.13.3) veröffentlicht worden. Die Eier haben fortan unterschiedliche Farben, die angeben, wie weit man mit ihnen laufen muss, um sie auszubrüten. Darüber hinaus wird bei den einzelnen Pokémon nun der jeweilige Typ mit einem Icon angezeigt. Last but not least hat Pokémon GO Plus eine Anzeige für niedrigen Batteriestatus bekommen. Außerdem wurden einige Textfehler behoben.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog