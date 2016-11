Pokémon GO: Hatte laut Serien-Producer Masuda keine Auswirkungen auf die Entwicklung von Pokémon Sonne & Mond - 4Players.de

Der Erfolg von Pokémon GO kam für Serien-Producer Junichi Masuda offenbar unerwartet und hatte laut seinem Interview in der Dezember-Ausgabe der Game Informer ( via Gamespot.com ) keinerlei Auswirkungen auf die Gestaltung von Pokémon Sonne & Mond. Der 3DS-Titel erscheint am 23. November für den 3DS. Masuda erläutert:"Ob der Erfolg von GO Sonne & Mond beeinflusst hat? Es hat weder die Entwicklung des Spiels noch irgendeines seiner Features beeinflusst, aber ich denke, es wird es in der Art beeinflussen, dass z.B. mehr Leute dadurch erst von Pokémon erfahren haben oder zu Pokémon zurückkehren. (...) Ich persönlich habe nicht erwartet, dass es sich zu einem derart großen Phänomen entwickelt. Als ior mit der Entwicklung begonnen hatten, dachte ich mir schon, dass viele Leute es spielen würden, aber nur so als kleineres Ding, bei dem die Leute einfach nach draußen gehen und ein paar Pokémon fangen. Das war es, worauf wir bei dem Spiel den Fokus gelegt haben."Letztes aktuelles Video: Video-Epilog