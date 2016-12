Pokémon GO: Neue Pokémon können ausgebrütet werden - 4Players.de

In Pokémon GO können fortan neue Pokémon ausgebrütet werden. Togepi, Pichu und einige andere Taschenmonster, die ursprünglich in der Region Johto aus den Videospielen Pokémon Gold und Pokémon Silber gefunden werden konnten, lassen sich nun ausbrüten. Trainer können diese Pokémon finden, indem sie PokéStops besuchen und deren Scheibe drehen, um Eier zu erhalten. Aus diesen Eiern schlüpfen dann eventuell Togepi, Pichu oder andere Pokémon. In den kommenden Monaten sollen noch weitere Pokémon hinzugefügt werden, heißt es von The Pokémon Company International und Niantic "Zusätzlich können Trainer weltweit bis zum 29. Dezember 2016 um 20:00 Uhr einem besonderen Pikachu begegnen. Dieses Pikachu trägt zur Feier der Jahreszeit eine festliche rote Mütze und wird in diesem Zeitraum sehr häufig erscheinen."Letztes aktuelles Video: Mehr Pokmon