Pokémon GO: Spieler haben 8,7 Milliarden Kilometer zurückgelegt und mehr als 88 Milliarden Pokémon gefangen - 4Players.de

Der Fehler, der inkorrekte Vibrationsmeldungen verursacht hat, wurde behoben.

Tag- und Nachtmodus haben sich geändert, um die aktuelle Tageszeit des Trainers genauer widerzuspiegeln.

Kleinere Textkorrekturen.

Niantic und The Pokemon Company haben bekanntgegeben, dass Pokémon-GO-Trainer seit der Veröffentlichung der App für iOS und Android insgesamt mehr als 8,7 Milliarden Kilometer zurückgelegt haben, um Pokémon zu fangen: "Dies entspricht mehr als 200.000 Reisen um die Welt. (...) Ein Passagierflugzeug mit Düsenantrieb würde mehr als 1.000 Jahre brauchen, um die gleiche Distanz zurückzulegen. Beim Bewältigen dieser Distanz fingen Trainer unterwegs auch mehr als 88 Milliarden Pokémon. Das sind etwa 533 Millionen Pokémon pro Tag!"Außerdem wurde Pokémon GO auf Version 0.51.0 für Android und 1.21.0 für iOS-Geräte aktualisiert. Change-Log: