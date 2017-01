Pokémon GO: Zu gefährlich für das Reich der Mitte? Behörden in China haben Sicherheitsbedenken - 4Players.de

Die Pläne zur Veröffentlichung von Pokémon Go in China haben einen Dämpfer erlitten. Der umsatzstarke Mobile-Markt im Reich der Mitte bleibt The Pokémon Company International und Niantic erst einmal verwehrt , denn die chinesischen Behörden haben diverse Sicherheitsbedenken . Die zuständige Behörde (State Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television) will in Zusammenarbeit mit anderen Regierungsorganisationen zunächst die Risiken des Spiels und ähnlicher Titel (location-based games) evaluieren. Laut der "Audio-Video and Digital Publishing Association" in China würde es "Gefahren für die geographische Informationssicherheit, für den Transportbereich und für die persönliche Sicherheit der Nutzer" geben. In anderen Ländern führte die Nutzung von Pokémon Go zum Beispiel zu einigen Autounfällen usw. Die Entwickler bei Niantic wollen sich laut Kotaku zunächst auf "andere Dinge" konzentrieren.Letztes aktuelles Video: 200000 trips around the Earth