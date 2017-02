Pokémon GO: Update bringt 80 Pokémon und neue Entwicklungsoptionen - 4Players.de

Gegen "Ende dieser Woche" sollen 80 zusätzliche Pokémon in Pokémon GO erscheinen. Dazu gehören Taschenmonster, die zuerst in der Johto-Region in den Videospielen Pokémon Gold und Pokémon Silber entdeckt wurden, darunter Endivie, Feurigel und Karnimani. Zusätzlich zu den Pokémon, die zum ersten Mal im Spiel erscheinen, enthält das Update auch Änderungen der Spielmechanik: ein verändertes Spielverhalten bei Begegnungen, neue Entwicklungsitems, zwei weitere Beeren und eine erweiterte Auswahl von Outfits und Accessoires für Trainer-Avatare."Die neuen Entwicklungsoptionen, die durch dieses Update von Pokémon GO eingeführt werden, ermöglicht es Spielern, ihre Pokémon mithilfe von Entwicklungsitems zu Pokémon zu entwickeln, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden. Beim Fangen von Pokémon werden Trainer zwei neue Beeren einsetzen können - die Nanabbeere, die die Bewegungen eines Pokémon verlangsamt, und die Sananabeere, durch die sich die Anzahl der Bonbons verdoppelt, die ein Trainer erhält, wenn der nächste Fangversuch erfolgreich ist. Weiterhin wird Trainern eine neue Auswahl von Kopfbedeckungen, Hemden, Hosen und anderen Artikeln zur Verfügung stehen, mit denen sie das Aussehen ihres Avatars individualisieren können. Auch im spielinternen Pokémon GO-Shop werden zusätzliche Items erhältlich sein.""Heute ist ein aufregender Tag für Pokémon GO, denn wir heißen mehr Pokémon willkommen und haben für die globale Trainer-Community, die das Spiel mit Leidenschaft spielt, gleichzeitig dieBegegnungs- und Fangmechaniken ausgebaut", sagte John Hanke, Gründer und Chief Executive Officer von Niantic, Inc. "Pokémon GO ist ein Live-Erlebnis, das wir noch über viele Jahre hinweg unterstützen und auf neue und interessante Arten weiterentwickeln werden.""Mit Pokémon GO wollte The Pokémon Company ein überzeugendes Spiel schaffen, das die Interaktion mit Pokémon in der echten Welt zum grundlegenden Konzept hat", sagte J.C. Smith, Senior Director, Consumer Marketing, von The Pokémon Company International. "Die erstaunliche Resonanz, die Pokémon GO bei Millionen alter und neuer Pokémon-Fans auf der ganzen Welt, gefunden hat, ist wirklich phänomenal. Wir freuen uns darüber, das Abenteuer und den Spaß an der Pokémon-Marke mit der Einführung neuer Pokémon auf diese innovative Weise weiterzuführen."Letztes aktuelles Video: The World of Pokmon GO has Expanded