Pokémon GO: Soll selbst Ende 2016 noch täglich fünf Mio. US-Spieler verzeichnet haben - 4Players.de

Bildquelle: comScore (via recore)

Zum Start von Pokémon GO im Juli 2016 brach die Monsterhatz von Niantic und Nintendo (zum Test ) alle Rekorde (wir berichteten ). Doch obwohl die Erfolgswelle bereits im August deutlich abebbte , seien allein in den USA Ende 2016 noch immer fünf Millionen Spieler pro Tag aktiv gewesen, wie eine Analyse von comScore (via recode ) kürzlich offengelegt habe:Zudem wird behauptet, dass die Mehrheit der Pokémon-GO-User (60 Prozent) zwischen 18 und 34 Jahren alt sei.Letztes aktuelles Video: The World of Pokmon GO has Expanded