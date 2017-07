Pokémon GO: Legendäre Pokémon können bald kooperativ gefangen werden - 4Players.de

In Kürze können legendäre Pokémon in Pokémon GO gefangen werden. Allerdings müssen mehrere Trainer zusammenarbeiten, um die starken Taschenmonster finden, bekämpfen und fangen zu können. "Trainer können weltweit Ausschau nach Legendären Eiern halten, die über Arenen schweben und sich dann mit Freunden und anderen Trainern zusammenschließen. Denn am Ende des Timers steht ihnen ein Legendärer Raid-Kampf bevor, bei dem man ein Legendäres Pokémon besiegen muss und anschließend fangen kann", erklären Niantic Inc. und The Pokémon Company International. Der folgende Trailer soll auf die legendären Pokémon einstimmen."Das erste legendäre Pokémon wird das Teamwork von Millionen Trainern weltweit erfordern, um beim Pokémon GO Fest Chicago im Grant Park am 22. Juli enthüllt zu werden. Schaffen es Trainer aus allen Ecken der Erde zusammen genügend Pokémon für die Pokémon GO Fest-Challenge zu fangen, werden damit für alle Spieler Ingame-Boni freigeschaltet und das erste Legendäre Pokémon erscheint auf dem Pokémon GO Fest. Wenn es den Trainern in Chicago daraufhin gelingt, das Legendäre Pokémon zu besiegen, wird es nach dem Pokémon GO Fest auch weltweit als Raid-Kampf erscheinen."Letztes aktuelles Video: Legendäre Pokmon