Pokémon GO: Chaos und Server-Probleme beim ersten "Fest" in Chicago; Niantic-Chef wird ausgebuht - 4Players.de

Gestern fand in Chicago das erste Pokémon GO Fest statt, das mit so vielen Problemen und Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, dass John Hanke, Chef von Pokémon-GO-Entwickler Niantic, bei seinem Auftritt auf der Bühne erstmal ausgebuht wurde. Im Anschluss skandierten Sprechchöre: "We Can't Play" und "Fix the Game" ( Video bei YouTube ; ab 8:33 Min.).Generell schien das Event im "Grant Park" in Chicago unter keinem guten Stern gestanden zu haben, da viele Teilnehmer, die Eintritt bezahlen bzw. ein Ticket kaufen mussten (10 Dollar), mehrere Stunden in sehr langen Warteschlangen auf den Einlass warten mussten. Gameinfomer schätzt, dass ungefähr 20.000 Menschen vor Ort waren. Danach begannen die Server- und Konnektivitätsprobleme bei Pokémon GO, die sowohl auf überlastete Mobilfunknetze (AT&T, Sprint, Verizon) im Stadtparkbereich als auch auf völlig überlastete Spielserver von Niantic zurückzuführen waren. Und da die Pokémon-GO-Server ebenfalls vor Überlastung den Dienst quittierten, wurde das Spiel weltweit lahmgelegt, obgleich die Spieler "weltweit zusammenarbeiten" sollten, um den Raid-Kampf gegen das erste legendäre Pokémon freizuschalten. Die Rückmeldungen von Spielern in den sozialen Netzwerken fielen dementsprechend ungehalten aus.Mittlerweile hat sich Niantic bei den "Trainern" für die technischen Probleme entschuldigt . Alle Teilnehmer, die ein Ticket für das Pokémon GO Fest gekauft haben, sollen den Kaufpreis erstattet bekommen - wohlgemerkt nur den Kaufpreis und nicht die Zusatzkosten für die Anreise. Darüber hinaus erhalten alle registrierten Teilnehmer das legendäre Pokémon Lugia und PokéCoins im Wert von 100 Dollar als Entschädigung. Zudem wird der Radius des Events in Chicago um zwei Meilen erweitert (bis Montagmorgen), aber nur für Leute, die auf dem Fest waren und den QR-Code eingescannt haben.Folgendermaßen hatte sich Niantic das Event eigentlich ausgemalt: "Am 22. Juli werden tausende Trainer im Grant Park Chicago beim Pokémon GO Fest mit Millionen anderen rund um die Welt zusammenarbeiten, um im Spiel Boni für die gesamte Pokémon GO-Community freizuschalten. Schaffen sie es genügend Pokémon im Zeitfenster der Pokémon GO Fest-Challenge zu fangen, wird das erste legendäre Pokémon im Grant Park enthüllt. Wenn es den Trainern in Chicago daraufhin gelingt, das legendäre Pokémon zu besiegen, wird es nach dem Pokémon GO Fest auch weltweit als Raid-Kampf erscheinen."Letztes aktuelles Video: Legendäre Pokmon