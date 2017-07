Pokémon GO: 5,8 Millionen Dollar Umsatz am Starttag der ersten legendären Pokémon - 4Players.de

Obwohl das Pokémon GO Fest im Grant Park in Chicago eher für negative Schlagzeilen und allerlei Server-Probleme in Pokémon GO weltweit gesorgt hatte ( wir berichteten ), war das Event zum Start der legendären Pokémon Lugia und Arktos für Niantic Inc. und The Pokémon Company International ein finanzieller Erfolg. Laut dem Marktforschungsunternehmen Sensortower gaben die Spieler am 23. Juli 2017 ungefähr 5,8 Millionen Dollar aus. Es war der erfolgreichste Tagesumsatz nach der Post-Launch-Phase (ab dem 1. Oktober 2016).Pokémon GO ist laut Sensortower das derzeit erfolgreichste iPhone-Spiel in 23 Ländern, darunter USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. In Japan liegt es auf dem vierten Platz. Die beiden legendären Pokémon Zapdos und Lavados sollen auch bald in Pokémon GO in die Lüfte steigen.Letztes aktuelles Video: Legendäre Pokmon