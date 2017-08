Pokémon GO: Mewtu erscheint bald in "Exklusiven Raid-Kämpfen" - 4Players.de

Niantic und The Pokémon Company haben bekanntgegeben , dass Mewtu in den kommenden Wochen in neuen "Exklusiven Raid-Kämpfen" in Pokémon GO herausgefordert werden kann. Hierzu erklären die Entwickler: "Exklusive Raid-Kämpfe sind den bestehenden Raid-Kämpfen ähnlich, haben aber einige nennenswerte Unterschiede. Exklusive Raid-Kämpfe werden regelmäßig an Arenen weltweit erscheinen, aber im Gegensatz zu den aktuellen Raid-Kämpfen werden Trainer zu exklusiven eingeladen. Um eine Einladung zu erhalten, müssen Trainer vor Kurzem einen Raid-Kampf in der Arena bestritten haben, in der der Exklusive Raid-Kampf erscheinen wird. Die Einladungen enthalten eine Ankündigung, wann der Raid starten wird und geben Trainern damit genug Zeit, sich untereinander abzustimmen, um sich dem mächtigen Raid-Boss entgegenzustellen.Mewtu ist das erste Pokémon, das Trainer bei einem exklusiven Raid-Kampf antreffen können. In den nächsten Wochen können aber auch andere mächtige Pokémon aus den Raid-Eiern schlüpfen, die bei den exklusiven Raid-Kämpfen erscheinen. Bereitet euch gut auf den Kampf gegen Mewtu vor, indem ihr eure Pokémon in Topform bringt und Raid-Kämpfe in Arenen bestreitet.Über die letzten drei Wochen wurden weltweit tausende von Legendären Pokémon in Raid-Kämpfen bezwungen. Um diesen Erfolg zu feiern und um Trainern eine weitere Chance zu geben, Lugia, Arktos, Zapdos und Lavados zu fangen, können die vier Legendären Pokémon vom 14. bis zum 31. August in Raid-Kämpfen herausgefordert werden. Haltet nach den Raids in eurer Nähe Ausschau, um diese Legendären Pokémon zu finden."Letztes aktuelles Video: Legendäre Pokmon